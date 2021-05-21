/631873/وزيرة-الثقافة-تودع-الراحل-سمير-غانم-إلى-مثواه-الأخير

حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم وصلاة الجنازة على جثمانه، لكونه أيقونة هامة في عالم الفن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جنازة سمير غانم، حيث حرص الوسط الفني على وداع “سمورة” إلى مثواه الأخير، وحضر العديد من نجوم الفن لمساندة ودعم بناته دنيا سمير غانم وإيمي وخاصة أن زوجته دلال عبد العزيز لاتزال تعاني من إصابتها بفيروس كورونا المستجد وليس لديها علم بوفاة زوجها.

وزيرة الثقافة تودع سمير غانم

ظهرت وزيرة الثقافة، بصحبة أسرة الراحل سمير غانم، ومحبيه بمقابر الوفاء والأمل، حيث تم دفن الجثمان، وذلك وسط تواجد ضخم من قبل نجوم الوسط الفني على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، وميرفت أمين، صابرين، سمير صبري، ماجد المصري، عمرو سعد، أحمد بدير، على ربيع وبيومى فؤاد، كريم محمود عبدالعزيز، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، أوس أوس، عمرو محمود ياسين، والإعلامي عمرو الليثي.

وأكدت عبدالدايم، أن الحياة الفنية في مصر والوطن العربى فقدت أحد العباقرة وأيقونة كوميدية فذة والذى رسم صفحات من البهجة في تاريخ الأداء التمثيلى، لافتة إلى أن أسلوبه المميز نجح في جذب الجمهور له على مدار السنوات الماضية، لتظل أعماله راسخة في وجدان الشعوب العربية أجمع.

وفاة سمير غانم

كان قد توفي سمير غانم، أمس الخميس، بعدما استطاع الإنتصار على فيروس كورونا المستجد، لتبدأ تداعياته تتمكن من روحه وتسبب خلل في وظائف الجسم ومنها الكلى، ليرحل الفنان سمير غانم ويأخذ معه بهجة خاص كانت ولاتزال مرتبطه بأسمه.