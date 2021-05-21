الكويت تشيد بجهود مصر فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه يعد خطوة فى طريق حقن دماء الفلسطينيين وإنهاء العنف الذى تتحمل مسؤليته سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وشددت الخارجية على أن تحقيق سلام واستقرار دائمين فى المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام فى الشرق الأوسط وضمان التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.