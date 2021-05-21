صور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد أبو شقة بالسادس من أكتوبر

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الكائن فى منطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر.





وحضر الافتتاح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، وأحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من رجال الدولة وكبار الرموز الدينية وأعضاء وقيادات حزب الوفد وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورموز الإعلام والصحافة.

جاء ذلك وسط حضور أمنى مكثف لتأمين افتتاح المسجد قبل صلاة الجمعة، وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من توفير الكمامات والمطهرات والالتزام بالتباعد.

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