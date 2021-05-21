صور.. توقيع اتفاقية تعاون بين الأعلى للمستشفيات الجامعية ومستشفيات باريس

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، للوزارة، بأن تلك الاتفاقية تعتبر أحد ثمار الجهود المتواصلة التى يبذلها المكتب الثقافى المصرى بباريس برئاسة الدكتور نور السبكى المستشار الثقافى المصرى بباريس، ويأتى ذلك على هامش زيارة الوزير لباريس خلال الفترة من 19-22 مايو الجارى.

وتهدف الاتفاقية التى تستمر لمدة ثلاث سنوات إلى توفير تدريب إضافى لأطباء المستشفيات الجامعية المصريين من خلال التدريب بالمستشفيات التابعة للإدارة العامة لمستشفيات باريس فى مجالات (جراحة الكبد، أمراض الكبد، زراعة الكبد).

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين من أجل تعزيز تنقل المتدربين الراغبين فى تطوير المهارات والمعرفة فى مجالات (جراحة الكبد، أمراض الكبد، زراعة الكبد).

كما تلتزم المستشفيات التابعة للإدارة العامة لمستشفيات باريس بتقديم التدريبات المختلفة الآتية:

1- مدرب مساعد كل 6 أشهر بقسم الكبد والقنوات الصفراوية فى مستشفى بول بروس.

2- متدرب مراقب بحد أقصى شهرين غير مدفوع الأجر بحد أقصى ثلاثة متدربين فى العام.

3- متدرب غير مدفوع الأجر فى الأبحاث السريرية كل عامين وفقا للمشاريع البحثية التى يحددها رئيس القسم.

ومن المقرر أن تقوم إدارة العلاقات الدولية بمباشرة تنفيذ اتفاقيات التدريب الداخلى، وسوف يحصل المتدرب من قبل مشرف التدريب الخاص به على شهادة تدريب، وبالنسبة للمتدرب المساعد سوف يحصل على شهادة تأهيل مهنى.

ويلتزم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالآتى:

1-اقتراح المرشحين للتدريب والحاصلين على مستوى B1 فى اللغة الفرنسية بالنسبة للمدرب المراقب، ومستوى B2 فى اللغة الفرنسية للمتدربين المساعدين.

2- تزويد إدارة العلاقات الدولية بالإدارة العامة لمستشفيات باریس بملف كامل لكل متدرب مراقب.

وبالنسبة للمتدربين المساعدين سيتم رفع الملفات على موقع كلية طب مستشفيات باريس College de Medecine des Hopitaux de Paris قبل 15 يناير لبدء العمل فى بداية نوفمبر.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصرى الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعن الجانب الفرنسى فلورنس فيبر مدير العلاقات الدولية بالإدارة العامة لمستشفيات باريس.