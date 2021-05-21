برلمانية: مصر بذلت جهودا مضنية لوقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إنها تابعت بسعادة هتافات سكان قطاع غزة المؤيدة لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالا بمساعيها المتواصلة لوقف إطلاق النار وبدء سريان الهدنة غير المشروطة حقنا لدماء الفلسطينيين، حيث نزل آلاف من الفلسطينيين فجر الجمعة فى شوارع غزة والضفة الغربية والبلدات العربية فى الداخل الإسرائيلى حاملين الأعلام الفلسطينية والمصرية ومرددين هتافات النصر.





وأضافت النائبة فى تصريحات لها، أن هذا ما أعلنته نصا وسائل الإعلام العربية والغربية، وهو خبر سار تنتهى بمقتضاه أحداث عنف وقتل وتخريب وتدمير متواصله استمرت ما يزيد عن 10 أيام متواصلة، لعبت فيها إسرائيل دور المعتدى الغاشم كعادتها وكان أطفال ونساء قطاع غزة هم الضحايا كما يحدث فى كل مرة أيضا، فى ظل تقاعس دولى فاضح لا يعتد بإنسانية ولا عدالة ولا رحمة، ويقف منبطحا مخزيًا أمام اسرائيل ونفوذها السياسى والاقتصادى. وأكملت عضو مجلس النواب أن مصر بذلت جهودًا مضنية منذ اللحظة الأولى لاشتعال القطاع، تواصلت فيها مع كافة الدول ذات الشأن وأرسلت اعتراضات متكررة، متنوعة، وعنيفة لدولة الاحتلال، وطالبت بوقف العدوان فورا.

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