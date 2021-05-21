صور- هدية الرئيس.. حماة الوطن يرسل قافلة إلى غزة تضم 75 شاحنة 

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الحزب فى تصريحات له اليوم، إن المبادرة أطلقت كهدية الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الشعب الفلسطينى من مساعدات إنسانية، موضحا أنه تم ترتيبها بمجهودات ائتلاف دعم مصر المشكل من أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والشعب الجمهورى.

من جانبه قال الفريق أسامه الجندى، النائب الأول لرئيس الحزب، إن القافلة رافقها ممثلين عن جميع الأحزاب المشاركة، مضيفا: "مصر هى الشقيقة الكبرى لغزة وعلى استعداد تام لمساعداتها فهذا أمر تاريخى وليس بجديد على مصر وشعبها وقياداتها السياسية".

أما اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، كشف فى بيان الحزب عن أسماء النواب الذين ذهبوا مع القافلة وهم: النواب أحمد بهاء، أحمد يحيى، ميرال هريدى، نيفين عبد الله، هشام سويلم، رقية عبد العزيز، مشيدا كذلك باسم الحزب بقرار وقف إطلاق النار والذى تم برعاية مصرية.

وأوضح نصير أن الحزب كلف نوابه بشمال سيناء بمرافقة نواب القافلة واستقبالها منذ الوصول لشمال سيناء وحتى توديعها للذهاب لفلسطين، وبمشاركة أمانة القبائل العربية للحزب ونائبيها كل من فايز أبو حرب وإبراهيم أبوشعيرة.

وأكد الدكتور أحمد العطيفى، أمين تنظيم الحزب، أنه بالإضافة لإصدار توجيه لأمانة شمال سيناء بالحزب وأمينها المهندس هيثم رحمى باستقبال القافلة مع النواب، فإن أمانة شمال تقوم بزيارة للمستشفيات المصرية التى استقبلت مصابين، والوقوف على جميع احتياجات المرضى وأيضا المستشفى.

وأشار العطيفى إلى أنه يتم توفير كل ما يحتاجونه المصابين والمستشفى من دعم عينى ومعنوى، مؤكدا أنهم على تواصل مستمر من أجل تقديم الدعم للمستشفى والأسر كل على حدى.