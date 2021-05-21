صور.. افتتاح 3 مساجد بالمنوفية اليوم

جدة - نرمين السيد - افتتح اليوم الجمعة 3 مساجد بالمنوفية، الأول مسجد النور الإسلامى وأدى الخطبة الدكتور كمال فوزى السباعى وكيل المديرية بعنوان "كف الأذى صدقة" مع الإلتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والإلتزام بالموضوع والوقت المحدد كما قررت الوزارة.





والمسجد الثانى مسجد الهدى علوش غرب الطرانه السادات، وأدى الخطبة الشيخ رجب الخراشى مدير إدارة السادات، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والالتزام بالموضوع والوقت المحدد. والمسجد الثالث مسجد الشهداء بطنبدى، وأدى الخطبة الشيخ شعبان حسانين مفتش بالإدارة وبحضور مدير الإدارة مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والالتزام بالموضوع والوقت المحدد. وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

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