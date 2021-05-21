صور.. أسامة الأزهرى يؤم المصلين فى جنازة الفنان سمير غانم

جدة - نرمين السيد - أمّ الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، المصلين فى صلاة الجنازة على الفنان سمير غانم، عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى.





ونعى الدكتور أسامة الأزهرى، الفقيد، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى الفنان سمير غانم عصر أمس الخميس عن عمر يناهز الـ84 عاما بإحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية.

وتوافد عدد من النجوم لإلقاء نظرة الوداع على الفنان سمير غانم ومؤازرة أسرته، خاصة بعدما قررت عدم إقامة عزاء للحد من انتشار فيروس كورونا.