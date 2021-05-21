/631871/أحمد-الشراني-يشيد-بدور-مصر-المحوري-والتاريخي-في-حل-القضية-الفلسطينية-فيديو

أشاد النائب أحمد الشراني عضو مجلس الشيوخ، بالدور المحوري والتاريخي الذي تقوم به مصر فى اطار دعم القضية الفلسطينية،مثمنا اطلاق الرئيس السيسي لمبادرة اعادة اعمار غزه، بتخصيص 500 مليون دولار لاعادة اعمار غزة، بمشاركة شركات مصرية متخصصة فى الاعمار،قائلا:” مصر شايله قضية فلسطين على إكتافها من زمان”، لافا إلى دعم مصر للقضية الفلسطينة منذ بدايتها فى عام 1948.

دعم مصر للأشقاء الفلسطينين

وثمن النائب أحمد الشراني عضو مجلس الشيوخ، فتح القيادة المصرية لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزه، لاستقبال حالات الجرحي والمصابين ،جراء القصف العشوائي على قطاع غزه، فضلا عن ندب عدد من الاطباء من الاطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد، اضافة إلى ارسال القوافل الطبية والغذائية إلى الأشقاء فى فلسطين.

اقرا ايضا :أحمد عبد الماجد لتحيا مصر: دعم مصر لغزة محل تقدير العالم «فيديو»

وتجدر الاشارة إلى انطلاق قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.