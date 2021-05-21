/631876/معلق-مباراة-الأهلي-وصن-داونز-في-دوري-أبطال-إفريقيا

تعرف على..

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إطار مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في تمام الثالثة عصر غد السبت بعد أن أنهى المارد الأحمر أحداث مواجهة الذهاب بالفوز بثنائية دون رد علي ملعب القاهرة الدولي.

وتبث قناة bein sport 4 hd مجريات اللقاء بين الأهلي وصن داونز والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الثالثة عصر السبت المقبل علي ملعب لوكاس موريبي ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز

وأعلنت قناة بي ان سبورت تعيين المعلق عصام الشوالي معلقا علي مباراة الأهلي وصن داونز في إطار مواجهات إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في تمام الثالثة عصر غد السبت.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

وينوي موسيماني إجراء عدة تغييرات علي التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز عن التشكيل الرسمي امام الفريق الجنوب إفريقي في المواجهة السابقة.

ومن المقرر ان يأتي التشكيل الرسمي كالتالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.