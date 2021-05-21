انهيار عائلة سمير غانم بعد دفن جثمانه..صور

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سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بأكمله، حيث حرص جميع النجوم على وداع الفنان الراحل سمير غانم إلى مثواه الأخير، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عامًا، بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد الحالة التي سيطرت على النجوم ما بين انهيار، وفقدان، وغيرها من المشاعر المختلطة التي اجتاحتهم، منذ إعلان نبأ وفاة سمير غانم حتى اللحظات الراهنة التي يودعونه بها.

انهيار شقيق سمير غانم

انهار شقيق الفنان الكبير الراحل سمير غانم، بعد وصوله لمستشفى الصفا بالمهندسين، في انتظار خروج جثمانه قبل صلاة الجنازة عليه ودفنه، ولن يستطيع التماسك عند دفنه لتنهمر دموعه، وكذلك عائلة الفنان سمير غانم بأكملها.

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله، حيث قضى عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

جنازة سمير غانم

حضر الوسط الفني كي يلقوا نظرة الوداع على الفنان الراحل سمير غانم، الذي ترك أثر طيبًا في حياة العديد منهم على مدار مسيرته الفنية، حيث ظهرت إلهام شاهين في حالة نفسية سيئة وكذلك الفنان محمود حميدة، وسمير صبري، وأشرف زكي، وروجينا، لبلبة، يسرا، وعمرو محمود ياسين، وغيرهم العديد من النجوم الذين حضروا صلاة الجنازة، ومن ثم تواجدوا مع عائلة سمير غانم لمواساتهم حتى تم دفنه.

الجدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبدالعزيز لاتزال ترقد داخل المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لذلك فضلوا عائلة سمير غانم عدم إخبارها بنأ وفاة زوجها كل لن تدهور حالتها الصحية أكثر.