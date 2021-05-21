الناقدة علا الشافعي مشيدة بسمير غانم:"رحيله يمثل انفراطًا في عقد كبار الكوميديانات"

/631879/الناقدة-علا-الشافعي-مشيدة-بسمير-غانمرحيله-يمثل-انفراطا-في-عقد-كبار-الكوميديانات

رحل عن عالمنا مساء أمس الكوميديان الكبير سميره غانم عن عمر يناهز الـ 84عامًا، إثر تدهور حالته الصحية بعد معاناته من خلل في وظائف الكلى، وتم نقله على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات فضلاً عن إصابته بفيروس كورونا ما جعل وظائف الجسم تتعرض بالكامل للخلل.

دوت الخليج يرصد نعي الناقدة علا الشافعي الفنان سمير غانم، فضلًا عن اشادتها بدوره في أعمال الكوميديا المصرية.

علا الشافعي تشيد بمسيرة سمير غانم

حرصت الناقدة علا الشافعي على نعي سمير غانم وإبراز دوره بالأعمال المصرية الكوميديا، فقالت في أحد التصريحات لها إن رحيل النجم سمير غانم يمثل انفراطًا لعقد كبار الكوميدينات في عالم الفن، ممن تميزوا عبر تاريخهم بأدائهم التمثيلي البارع، حيث كان النجم القدير الراحل سمير غانم أحد أهم هؤلاء الكبار في عالم الكوميديا ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي.

وأشادت علا الشافعي بإضافة سمير غانم الكثير في مجال الفن خاصة في عالم الكوميديا الذي بدأها مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح الراحلين، كما أن له قالبًا ومدرسة متفردة خاصة به استطاع من خلالها أن يحقق نجاحات متتالية مع الجمهورين المصري والعربي، ليس من خلال المسرح فقط، لكن من خلال تقديمه لفوازير رمضان وشخصية "فطوطة" التي تعتبر أحد أبرز أعماله الكوميديا الذي اشتهر بها في الفطرة الأخيرة وعلقت في ذهن الأطفال والكبار في شهر رمضان الكريم على مدار سنوات والتى عاشت وستظل خالدة، فضلًا عن أعماله السينمائية والدرامية المختلفة.

علاقة سمير غانم بالنجوم الجدد

وأعربت عن حرصه الدائم في تقديم يد العون للعديد من المواهب لإبرازها في عالم الفن، فقالت إن النجم الراحل سمير غانم كان أحد النجوم الذين قدموا العديد من كبار الفنانين لعالم الكوميديا، واكتشف العديد من المواهب وقدمها للجمهور من خلال أعماله المسرحية التي كان يقدمها بشكل منتظم، لافتة إلى أن الفنان الراحل سمير غانم كان أحد النجوم القلائل الذين يمنحون مساحات للممثلين الذين يشاركونهم العمل للظهور بشكل أكبر وإبراز موهبتهم، وساهم في تألق العديد من الفنانين.

جنازة الفنان سمير غانم

الجدير بالذكر أنه خرج جثمان الفنان الراحل من مستشفى الصفا، والذي كان يرقد بها خلال فترة مرضه، وكان أول الواصلين للمستشفى من أجل إلقاء النظرة الآخيرة عليه، قبل خروجه من المستشفى استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه هم الفنان حسن الرداد، والإعلامي رامي رضوان، والفنان محمد ثروت، ومنير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامي عمرو الليثي.

وحرص العديد من الفنانين على حضور الجنازة على رأسهم الفنان محمود حميدة، والفنان سمير صبري، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة سماح أنور.