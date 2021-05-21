/631881/الخطيب-يتبادل-الدروع-مع-الملحق-العسكري-في-جنوب-إفريقيا

حرص العميد محمد حرب محمد حرب الملحق العسكري لمصر في جنوب إفريقيا، على استقبال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في جنوب إفريقيا، في مكتبه وذلك على هامش تواجد بعثة الفريق في مدينة بريتوريا، لخوض مباراة صن داونز في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا,والمقررإقامتها غدا في تمام الـثالثة عصر على ستاد لوكاس موريبي في مدينه بيريتوريا

الخطيب يهدي درع الأهلي للملحق العسكري

وحرص العميد محمد حرب، على الترحيب بالكابتن الخطيب وإهدائه درع القوات المسلحة على هامش الزيارة. وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس بعثة النادي الأهلي في جنوب إفريقيا حرص على إهداء العميد محمد حرب، درع وعلم النادي الأهلي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها أمس. وحرص العميد محمد حرب في جنوب إفريقيا على التواجد مع بعثة الأهلي منذ وصولها إلى بريتوريا، وحضور مران الفريق لتذليل أي عقبات تواجه البعثة ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي

وجائت القائمة كالتالي : في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان " بيكهام " خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود عبدالمنعم كهربا

في خط الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.