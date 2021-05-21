أسامة الأزهرى ناعيا أحمد بهجت: رجل أعمال وطنى ناجح

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهرى فى بيان له، إن الراحل كان أنموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى اليوم الجمعة رجل الأعمال الشهير أحمد بهجت، فى أثناء رحلة علاج له بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 70 عاما.

يشار إلى أن رجل الأعمال أحمد بهجت أنشأ أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدينة ملاهى فى الشرق الأوسط "دريم بارك"، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر "قناة دريم".