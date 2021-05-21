جدة - نرمين السيد - وقال الأزهرى فى بيان له، إن الراحل كان أنموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتوفى اليوم الجمعة رجل الأعمال الشهير أحمد بهجت، فى أثناء رحلة علاج له بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 70 عاما.
يشار إلى أن رجل الأعمال أحمد بهجت أنشأ أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدينة ملاهى فى الشرق الأوسط "دريم بارك"، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر "قناة دريم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة الأزهرى ناعيا أحمد بهجت: رجل أعمال وطنى ناجح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.