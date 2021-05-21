سفارة إسرائيل فى القاهرة تشكر مصر والرئيس السيسى على وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وكتبت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": تتوجه سفارة دولة إسرائيل فى مصر بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين فى التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى، نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنيين فى غزة.

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