صور.. الصحة: ضخ مليونى جرعة سينوفاك بمراكز الجمهورية بعد تصنيعه خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - كما استقبلت وزيرة الصحة 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك صباح اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولى، فى إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، والدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.



وهنأت الوزيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا بمصر، كما تقدمت بالشكر للحكومة الصينية، لوصول مصر لتلك الخطوة الهامة والفارقة فى التاريخ، مؤكدة قوة وعمق العلاقات الصحية المصرية الصينية، إذ تحتفل مصر والصين اليوم بمرور 65 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية.



وأشارت الوزيرة إلى أن خطوة تصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر هى خطوة تاريخية، لتصبح مصر من أوائل الدول فى القارة الإفريقية التى تبدأ فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سوف يتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلى.



وأكدت الوزيرة البدء الفورى لتصنيع لقاحات "سينوفاك" فى مصانع "فاكسيرا" على أن يتم ضخ مليونى جرعة من اللقاح فى مراكز اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهرين، مشيرة إلى أنه من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة القادمة.

وأضافت الوزيرة أن عملية تصنيع اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة، بدايةً من إجراء اختبارات لتحليل المواد الخام فى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، ثم مرحلة التعبئة ثم مرحلة دراسات الجودة.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية الموقعة بين الجانب المصرى والصينى فى مجال اللقاحات تتضمن نقل تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع، لتمكين مصر مستقبلا من إنتاج المواد الخام فى مصر، إذ تسعى الدولة لأن تصبح عملية إنتاج لقاحات فيروس كورونا مصرية 100%؜.

وأكدت الوزيرة مبادرة مصر للتعاون مع الشركات الصينية لنقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام من الأدوية فى مصر، إذ أنه من 70 : 100 %؜ من المواد الخام الخاصة بأدوية العالم توجد فى كل من دولتى الصين والهند، مشيرة إلى حرص مصر على تصنيع لقاحات فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع لتغطية الاحتياجات من اللقاحات خصوصا مع تحورات الفيروس وعدم معرفة موعد انتهاء الوباء عالميًا.



ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة فى صدد الانتهاء من إعداد المصنع الثانى لـ "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر للتوسع فى إنتاج اللقاحات، مشيرة إلى أنه من المقرر التعاقد مع عدد من الشركات العالمية المعنية بتصنيع المواد الخام للقاحات، حرصا على تنوع مصادر الانتاج.



وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر استلام مليون و900 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازينيكا"، كدفعة ثالثة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن استلام مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصينى، وذلك خلال شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن مصر استلمت حتى الآن 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينى من بينهم مليون ونصف جرعة مقدمة كـهدية من دولة الصين، على أن يستمر استلام مزيد من اللقاحات تباعاً خلال الفترة القادمة.



وأكدت الوزيرة تلقى 95% من العاملين بقطاع السياحة والأنشطة التابعة له للقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى البدء فى تطعيم 100% من نزلاء السجون خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، فضلاً عن البدء فى تطعيم المشرفيين على امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والجامعات بداية من شهر يونيو المقبل.

وأكدت الوزيرة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، مشددة على ضرورة الاستمرار فى الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، حيث إن العالم أجمع مازال فى مرحلة دراسة أبعاد الفيروس وتحوراته.



ومن جانبه أوضح السفير الصينى لدى مصر "لياو لى تشينج"، أن اليوم يعد يوما تاريخيا حيث تستقبل مصر 1.400 لتر من المواد الخام لتصنيع لقاح سينوفاك الصينى لتصبح بذلك أول دولة أفريقية تقوم بتصنيع لقاح فيروس كورونا وتصدره للدول الإفريقية المجاورة فى خطوة لاحقة، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، لافتا إلى أنه حتى الآن تم إمداد مصر بـ 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم من بينهم مليون ونصف جرعة هدية على الرغم من زيادة الاحتياج المحلى للقاح داخل الصين مما يدل على قوة العلاقة بين الصين والدول الإفريقية وعلى رأسهم مصر.



وأشاد السفير الصينى بالعلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين التى دامت على مدار 65 عامًا، مشيرًا إلى دور مصر الداعم لجمهورية الصين الشعبية أثناء أزمتها فى مواجهة فيروس كورونا والذى ظهر جليا عندما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برسالة تضامن لرئيس جمهورية الصين الشعبية، كما استقبلت الصين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وبحوذتها شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والوقائية فى بداية الجائحة.

وأكد السفير الصينى أن ما تقوم به الصين الآن هو رد الجميل للجانب المصرى، إذ قدمت الصين دفعات متتالية من المساعدات الطبية بجانب تزويد الجانب المصرى بأحدث نسخة من بروتوكول التشخيص والعلاج وبروتوكول الوقاية وغيرها من الوثائق الفنية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية التعاون بين البلدين فى مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا، وتوقيع اتفاقية التصنيع المشترك تعد امتدادا للعلاقات المصرية الصينية ومواصلة لتعزيز التعاون بين البلدين فى مواجهة الجائحة.

يذكر أنه تم تخصيص 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى لقاحات فيروس كورونا المستجد، وتناشد الوزارة المواطنين التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا، خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة "http://www.egcovac.mohp.gov.eg/"، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.