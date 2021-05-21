«الداخلية» تمدد العمل في بعض سجلات الأحوال المدنية حتى 9 مساء

قررت وزارة الداخلية تمديد العمل ببعض السجلات المدنية حتى الساعة 9 مساءً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23/5/2021 ، وذلك على النحو التالى :- • سجل نموذجى ميت غمر (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى أجا (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى بنى عبيد (محافظة الدقهلية). • سجل مركز المحلة الرئيسى (محافظة الغربية). • سجل مدنى السنطة الرئيسى (محافظة الغربية). • سجل مدنى بسيون الرئيسى (محافظة الغربية). • سجل مدنى قطور الرئيسى (محافظة الغربية). • سجل مدنى سمنود الرئيسى (محافظة الغربية). • المركز النموجى بمركز المعلومات الرئيسى بمدينة طنطا (محافظة الغربية). • المركز النموجى بمركز المعلومات الفرعى بطنطا (محافظة الغربية).  إضافة بعض الخدمات "القيد العائلى" بالسجلات التالية :- • سجل مدنى صان الحجر (محافظة الشرقية). • سجل مدنى ههيا (محافظة الشرقية). • سجل مدنى سنهوت مركز منيا القمح (محافظة الشرقية). • سجل مدنى ديرب نجم (محافظة الشرقية). • سجل مدنى ميت على مركز المنصورة (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى جمصة (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى الجمالية (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى شربين (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى المطرية (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى المنزلة (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى البهو فريك مركز أجا (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى المحمودية مركز دكرنس (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى طناح مركز المنصورة (محافظة الدقهلية). • سجل مدنى مركز المحلة (محافظة الغربية). • المركز النموذجى المميز بمدينة طنطا (محافظة الغربية). • سجل فرعى القرشية مركز السنطة (محافظة الغربية). • سجل فرعى ميت حواى مركز السنطة (محافظة الغربية). • سجل فرعى الفرستق مركز بسيون (محافظة الغربية). • سجل فرعى دمرو مركز المحلة (محافظة الغربية). • سجل فرعى المعتمدية مركز المحلة (محافظة الغربية). • سجل فرعى أبشواى الملق مركز قطور (محافظة الغربية). • سجل فرعى نشيل مركز قطور (محافظة الغربية). وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى. جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الداخلية» تمدد العمل في بعض سجلات الأحوال المدنية حتى 9 مساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.