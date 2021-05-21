أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة الفنان سمير غانم بمسجد المشير (صور)

أم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة على الفنان سمير غانم، عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.
ونعى الدكتور أسامة الأزهري، الفقيد، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتوفى الفنان سمير غانم عصر أمس الخميس عن عمر يناهز الـ84 عاما بإحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية.
وكان قد توافد عدد من النجوم لإلقاء نظرة الوداع على الفنان سمير غانم ومؤازرة أسرته..خاصة بعدما قررت عدم إقامة عزاء للحد من انتشار فيروس كورونا.
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