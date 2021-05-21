الوداع الأخير.. دفن جثمان الفنان سمير غانم في مقابر الوفاء والأمل (فيديو)

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الكبير سمير غانم، إلى مثواه الأخير لدفنه بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، برفقة ابنتيه دنيا وإيمى وزوجيهما حسن الرداد ورامى رضوان، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة أسرته. وتلقى الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان عزاء والد زوجتيهما الفنان الكبير سمير غانم على المقابر، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتقديم واجب العزاء منهم، حماقى، هانى رمزى، عمرو سعد، حمادة هلال، دينا، بوسى شلبي، عمرو يوسف، نضال الشافعي، ماجد المصري، حمدى المرغني، بيومى فؤاد، مصطفى درويش، لبلبة، إلهام شاهين، كريم فهمي، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى. ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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