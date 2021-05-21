/631880/مصطفى-سالمان-نجاح-السيسي-في-وقف-إطلاق-النار-يؤكد-ثقل-مصر-ودورها-الريادي-بالمنطقة

وصف النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، نجاح الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بأنه يؤكد دور مصر الريادي بالمنطقة، وثقة العالم في الدور المصري الذي يعمل للمصلحة العامة بعيداً عن أي أغراض أو أطماع.

وقف اطلاق النار

وأضاف النائب مصطفي سالمان،عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار منذ الثانية من فجر اليوم الجمعة، جاء ليبعث الفرحة والسعادة والطمأنينة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، بعد سقوط مئات الشهداء والمصابين خلال الأيام الأخيرة، والاعتداء على المقدسات الدينية من قبل الكيان الصهيوني.

مصر والقضية الفلسطينية

وقال عضو مجلس الشيوخ مصطفي سالمان، إن إشادة الرئيس الأمريكي جوبايدن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وغالبية قادة الدول بالجهود المصرية، جاء ليعبر عن حمل مصر للقضية الفلسطينية على أعتاقها طوال تاريخها، الأمر الذي يخفف من أعباء الأشقاء الفلسطينيين، ومن ثم السعي لحلول توافقة بين الجانبين لتجنب استمرار الصراع الدائر.

المقترح المصري

وتابع النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، حديثه بأن سبق مصر في الإعلان عن وقف إطلاق النار، حمل الكثير من الرسائل للعالم أجمع بأن مصر لم تكن تعمل يوماً خارج حدودها إلا للمصلحة العامة والحفاظ على الأرواح وعدم إراقة الدماء، وليس من أجل مطامع أو أغراض قد يسعى لها البعض في استغلال الأزمات كما نرى في بعض الأزمات.

وذكر النائب مصطفي سالمان بأن مصر أول من تبنت إعادة إعمار غزة بالإعلان عن مساعدة قدرها 500مليون دولار، لتخفيف الأعباء، وإعادة البناء جراء ما حدث من دمار وتخريب للمنشآت والبنية الأساسية لقطاع غزة عقب القصف الإسرائيلي، والعدوان الغاشم من قبل سلطات الاحتلال.

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ووجه النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال الدبلوماسية والأجهزة المعنية في مصر على جهودها خلال الفترة الأخيرة، والحرص على إرسال وفود أمنية مصرية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار،قائلاً "قيادات الشعب المصري تعبر عما يدور بداخله، ونجاح مصر رسالة للداخل والخارج بقدرتها على التفاوض، وإدارة الأزمات".

كما وجه النائب البرلماني الشكر للدولة المصرية، و رجال الأعمال المصريين، وأبناء الشعب المصري الذين شاركوا في إرسال المساعدات الغذائية والطبية لأبناء الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، مختتماً حديثه قائلاً "مصر قبل العروبة النابض، وضمير يتحرك أثناء الأزمات دون مطامع، ولن تتوانى في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني".