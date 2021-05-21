/631882/ذكي-عباس-مبادرة-إعمار-غزة-رسالة-للعالم-بدور-مصر-تجاه-القضية-الفلسطينية-فديو

أشاد النائب ذكي عباس عضو مجلس النواب، بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزه، وبمشاركة شركات مصلارية متخصصة فى إعادة الإعمار، ،مؤكدا أن المبادرة رسالة للعالم ىبدور مصر فى القضية الفلسطينية،وأن الأمن القومي الفلسطيني امتداد للأمن القومي المصري،لافتا إلى أن مصر ستظل فى الصف الأول للدول الداعمة للقضية الفلسطينية حتي يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعه واسترداد ارضه.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

ثمن النائب ذكي عباس عضو مجلس النواب، فتح القيادة المصرية لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، لاستقبال حالات الجرحي والمصابين جراء القصف العشوائي على قطاع غزة ،فضلا عن ارسال القوافل محملة بالمساعدات الغذائية والطبية للأشقاء الفلسطينين،وندب عدد من الاطباء المصريين للعمل بمستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد، للمساعدة فى علاج الفلسطينين.

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وتجدر الاشارة إلى انطلاق قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.