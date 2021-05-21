أحمد حسام ميدو ضمن الجهاز الجديد لنادي الزمالك.. تفاصيل

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عقب رحيل اللجنة الحالية المحتمل..

يشهد نادي الزمالك خلال الساعات الماضية وعلى مدار الأيام القليلة الماضية العديد من التطورات حول رحيل اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء ويرصد دوت الخليج أخر المستجدات داخل قلعة ميت عقبة.

وعلم دوت الخليج أن وزير الشباب والرياضة أستقر علي إسناد مهمة قطاع الكرة داخل القلعة البيضاء للاعب ومدرب الفريق السابق أحمد حسام ميدو وذلك ضمن الأجهزة الإدارية الجديدة التي تدير شئون الفارس الأبيض. أحمد حسام ميدو مديرا لقطاع الكرة في الزمالك ويتولى أحمد حسام ميدو ملف إدارة الكرة في نادي الزمالك ليكون بذلك حلقة الوصل بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واللجنة التي تدير القلعة البيضاء والمقرر إعلانها خلال الساعات القادمة. الوزارة تعلن لجنة الزمالك الجديدة ومن المقرر أن يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الساعات القادمة بعد الإستقرار شبه النهائي علي أعضاء اللجنة ولا يتبقى فقط سوى رحيل اللجنة الحالية بشكل رسمي.

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