/631884/مجلس-الوزراء-يعلن-استمرار-حظر-إقامة-الحفلات-الفنية-والموالد-والاحتفالات

استمرار حظر إقامة الحفلات الفنية والموالد والاحتفالات، قرارات أكدت عليها الحكومة في ظل الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء، أن أسواق الجملة المرخصة، لا يسرى عليها قرار الغلق فى التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً.

وأوضحت أنه يقتصر العمل بها من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً على استلام وتسليم البضائع، دون التعامل مع الجمهور.

تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

ويبدأ من غدا السبت تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن استمرار غلق المحلات والكافيهات والمقاهى والمولات والنوادى الرياضية والجيم وقاعات الأفراح فى التاسعة مساء وتفتح فى السادسة صباحا، ليطبق هذا القرار من غدا السبت وحتى نهاية شهر مايو.

فتح الشواطى والحدائق والمتنزهات

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضا فتح الشواطى والحدائق والمتنزهات بداية من الغد مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

حظر إقامة الحفلات الفنية والموالد والاحتفالات

كما أعلنت الحكومة، استمرار حظر إقامة الاحتفالات والفاعليات الفنية أو الثقافية التى تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين والحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والمهرجانات والموالد، بداية من غدا السبت وحتى نهاية شهر مايو فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.