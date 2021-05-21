/631885/طارق-الخولي-يشيد-بمبادرة-إعمار-غزة-تؤكد-دور-مصر-الريادي-بالمنطقة

أشاد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة اعمار غزه، بتخصيص 500 مليون دولار وبمشاركة شركات مصرية متخصصة، مؤكدا ان المبادرة تعزز وتبرز الدور الداعم الذي تقوم به الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية على ارض الواقع ،قائلا:”من القاهرة سلامًا على أرض فلسطين .. في مصر قائد عظيم.. وشعب لا يلين”.

دعم مصر لفلسطين

وثمن طارق الخولي عضو مجلس النواب، فتح القيادة المصرية لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزه لاستقبال حالات الجرحي والمصابين ،جراء القصف العشوائي لقوات الاحتلال على قطاع غزه، فضلا عن ندب عدد من اطباء الاطقم الطبية فى جميع المحافظات للعمل فى مستشفيات شمال سيناء، والعريش المركزي، والشيخ زويد، اضافة إلى ارسال القوافل الطبية والغذائية.

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وتجدر الاشارة إلى انطلاق قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.