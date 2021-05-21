بعد وصول جثمان سمير غانم لمثواه الأخير..هؤلاء من حملوا جثمانه وتلقوا العزاء..صور

/631887/بعد-وصول-جثمان-سمير-غانم-لمثواه-الأخيرهؤلاء-من-حملوا-جثمانه-وتلقوا-العزاءصور

وسط حالة من الانهيار والبكاء، وصل جثمان الراحل سمير غانم لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر، بوجود ابنتيه دنيا وايمي سمير غانم في مقدمة الحاضرين بعد تشييع جثمانه بمسجد المشير طنطاوي.

دوت الخليج يرصد الأشخاص الذين حملوا جثمانه وتلقوا عزاء الفنان الراحل سمير غانم في المقابر، بعدما قرروا عدم إقامة عزاء نظرًا للظروف الحالية.

عزاء سمير غانم

تلقى كلًا من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد عزاء الراحل سمير غانم، حيث كانا في مقدمة صفوف الحاضرين والمسؤولين عن الأسرة منذ دخول سمير ودلال العناية المركزة، حتى حمل الجثمان بالمقابر بجانب المطرب حمادة وبعض أقارب الفنان سمير غانم.

تواجد العديد من الفنانين في المقابر الذين حرصوا على وداع الراحل سمير غانم لاخر لحظة، وكان من بينهم أشرف زكي وزوجته الفنانة روچينا، محمد حماقي، عمرو يوسف، محمد وكريم محمود عبد العزيز، يسرا، ميرفت امين، ماجد المصري، شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، هاني رمزي، نهال عنبر، بيومي فؤاد، أشرف عبد الباقي و بوسي شلبي.

حالة دلال عبدالعزيز الآن

بينما دلال عبدالعزيز لم يصل لها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، حيث كشفت إلهام شاهين عن عدم وجود نية لإخبارها في ذلك الوقت كي لا تتدهور حالتها الصحية، خاصة أن أوضاعها الصحية بدءت في الاستقرار إلى حد ما.

كانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على تداول العديد من الأنباء التي لفتت إلى وفاة سمير غانم، حيث سادت حالة من الحزن الشديد على الشعب المصري، وقام عدد كبير من الفنانين بنعي سمير غانم على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.