/631888/الشناوي--علاقة-موسيماني-باللاعبين--ممتازة-ونسعى-لتحقيق-نتيجة-إيجابية

أكد محمد الشناوي حارس وكابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالوجود في جنوب إفريقيا، وإنه يأمل في حسم التأهل لنصف النهائي دوري الأبطال من بريتوريا، مثلما حدث الموسم الماضي والوصول إلى نصف نهائي البطولة وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المران: اللاعبون الكبار لديهم مسئولية كبيرة في مثل هذه المواجهات، وهذه ليست أول مباراة نشارك فيها أمام صن داونز، لعبنا أمامهم من قبل ثلاث مباريات في نفس لبدور من البطوبة وحضرنا إلى هنا في جنوب إفريقيا منذ أربعة أيام ونستعد للمباراة بشكل ممتاز

علاقة موسيماني باللاعبين ممتازة

وكشف الشناوي عن علاقة موسيماني باللاعبين : من قبل أن يتولى موسيماني مهمة قيادة الأهلي كنا نعمل ألف حساب لفريق صن داونز، ونحن سعداء بالعمل معه فهو شخصية متفهمة جدا ويجيد التعامل مع جميع اللاعبين، ويتناقش معنا كثيرا، وهناك علاقة احترام متبادل بينه وبين كافة اللاعبين

وشدد كابتن الأهلي على أن هناك اختلافا كبيرا في مواجهات الأهلي مع صن داونز، نتيجة للتغيرات الكثيرة التي تحدث باستمرار في صفوف المنافس، وأن الأهلي جاهز دائما وأن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد هو تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي وصولا إلى التتويج باللقب وإضافة النجمة العاشرة, وأن مباراة الغد لن تكون سهلة أبدا نظرا لصعوبة المنافس ولكن سنبذل أقصى مجهود لكي تعبر لنصف نهائي دوري الابطال من بريتوريا

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن الأهلي يلتقي مع صن داونز الجنوب افريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقا غدا في تمام الثالثة عصرا على ستاد لوكاس موريبي وستذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت