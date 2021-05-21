/631889/مليوني-جرعة-خلال-شهرين-الدفعة-الأولى-من-المواد-الخام-لتصنيع-لقاح-سينوفاك-الصيني-في-مصر

استقبلت وزيرة الصحة، هالة زايد، الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بمصر، حيث وصفت تصنيع اللقاحات بالخطوة التاريخية لتصبح مصر من أوائل الدول الإفريقية المُصنعة للقاحات، وتصدير الفائض للدول الإفريقية بعد سد الاحتياج المحلي.

وأعلنت وزيرة الصحة ضخ مليوني جرعة من لقاح سينوفاك في المراكز على مستوى الجمهورية بعد تصنيعه خلال شهرين، كما أكدت تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة القادمة.

وقالت وزيرة الصحة: نسعى لتصنيع المواد الخام للقاحات فيروس كورونا في مصر خلال الفترة القادمة لتصبح عملية تصنيع اللقاحات مصرية 100٪؜.

كما أكدت وزيرة الصحة مبادرة مصر للتعاون مع الشركات الصينية لنقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام من الأدوية.

بينما قال السفير الصيني لدى مصر: مصر والصين يحتفلان بالذكرى ٦٥ للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين ويؤكد أهمية التعاون لمواجهة كورونا، وأن توقيع اتفاقية التصنيع المشترك تعد امتدادا للعلاقات المصرية الصينية ومواصلة لتعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة الوباء.

١٤٠٠ لتر خام لتصنيع اللقاح

وتبلغ الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بمصر، بإجمالي ١٤٠٠ لتر تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية.

نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم"

كما استقبلت الوزيرة ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك صباح اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، فى إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

البدء الفوري لتصنيع لقاحات "سينوفاك"

وأكدت الوزيرة البدء الفوري لتصنيع لقاحات "سينوفاك" في مصانع "فاكسيرا" على أن يتم ضخ مليوني جرعة من اللقاح في مراكز اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهرين.

مراحل تصنيع اللقاح

وأضافت الوزيرة أن عملية تصنيع اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة، بدايةً من إجراء اختبارات لتحليل المواد الخام في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، ثم مرحلة التعبئة ثم مرحلة دراسات الجودة.

وأكدت الوزيرة مبادرة مصر للتعاون مع الشركات الصينية لنقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام من الأدوية في مصر، حيث إنه من ٧٠ : ١٠٠ ٪؜ من المواد الخام الخاصة بأدوية العالم توجد في كل من دولتي الصين والهند، مشيرة إلى حرص مصر على تصنيع لقاحات فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع لتغطية الاحتياجات من اللقاحات خاصة مع تحورات الفيروس وعدم معرفة موعد انتهاء الوباء عالميًا.

المصنع الثاني لـ "فاكسيرا"

ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة في صدد الانتهاء من إعداد المصنع الثاني لـ "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر للتوسع في إنتاج اللقاحات، مشيرة إلى أنه من المقرر التعاقد مع عدد من الشركات العالمية المعنية بتصنيع المواد الخام للقاحات، حرصاً على تنوع مصادر الانتاج.

مليون و900 ألف جرعة من شركة "استرازينيكا"

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر إستلام مليون و900 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازينيكا"، كدفعة ثالثة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن استلام مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، وذلك خلال شهر يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن مصر استلمت حتى الآن 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني من بينهم مليون ونصف جرعة مقدمة كـهدية من دولة الصين، على أن يستمر استلام مزيد من اللقاحات تباعاً خلال الفترة القادمة.

وأكدت الوزيرة تلقي 95% من العاملين بقطاع السياحة والأنشطة التابعة له للقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى البدء في تطعيم 100% من نزلاء السجون خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، فضلاً عن البدء في تطعيم المشرفيين على امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والجامعات بداية من شهر يونيو المقبل.