عاجل.. حماة الوطن : نثمن جهود القيادة السياسية فى وقف إطلاق النار فى غزة 

جدة - نرمين السيد - ثمّن حزب حماة الوطن جهود القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية فى وقف نزيف الدم بقطاع غزة، وذلك بصدور قرار رسمى برعاية مصرية بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، مما يؤكد دور مصر الكبير والمحورى فى ملف القضية الفلسطينية.





وأكد الحزب أن القيادة السياسية فتحت الباب للقوى السياسية "مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهورى وتنسيقيه شباب الأحزاب"، لتقديم الدعم لأشقائنا فى قطاع غزة ودخول أكبر قافلة مساعدات طبية وغذائية إلى القطاع وهذه هى هدية الرئيس لأشقائنا فى غزة. ويتقدم الحزب بالشكر لأعضاء وكوادر حزب مستقبل وطن على المجهود الكبير والجهود العظيمة التى قاموا بها والتى ساهمت فى دعم القافلة إلى أشقائنا فى غزة. وأضاف الحزب أن مبادرة الأحزاب السياسية هى استكمال لما بدأته القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقديمه دعما يقدر بنحو 500 مليون دولار لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

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