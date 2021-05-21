فيديو.. وزير الأوقاف يشرح العلاقة بين البيع والتجارة فى القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - شرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، العلاقة بين البيع والتجارة فى قوله تعالى: "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار".





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