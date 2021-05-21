وزير البيئة الصينى يشيد بدور مصر فى رعاية الدول النامية

وألقى البدري كلمة أبرز خلالها الإنجازات المصرية خلال رئاستها الحالية للمؤتمر، مشيراً إلى إطلاق خطة عمل "شرم الشيخ - كونمينج للطبيعة والإنسان" خلال المؤتمر الرابع عشر لأطراف الاتفاقية والذى استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2018 وقام بافتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ظل الدور الريادى المصرى فى مجال التنوع البيولوجى وقضايا حماية البيئة.
أوضح أن مصر أطلقت كذلك المبادرة المصرية لتحقيق التآزر بين اتفاقيات ريو البيئية الثلاث (التنوع البيولوجى - تغير المناخ - مكافحة التصحر)، وذلك بشكل استباقى قبل زيادة الاهتمام الدولى بهذا الموضوع على خلفية جائحة كوفيد-19 والربط المباشر الذى تم بين انتشار الأوبئة وتدهور التنوع البيولوجى.
واستعرض البدرى أوجه التعاون بين الجانبين المصرى والصينى استعداداً لتسليم رئاسة المؤتمر من مصر إلى الصين خلال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى المقرر أن تستضيفه مدينة كونمينج الصينية شهر أكتوبر القادم.
من جانبه، شدد هوانج رون شيو، وزير البيئة الصينى خلال كلمته على ضرورة استعادة التوازن المنشود بين البشر والطبيعة مستعرضاً جهود بلاده فى هذا الصدد ودعم المفاوضات الخاصة بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى.
وأثنى الوزير الصينى على دور مصر ورؤيتها السياسية الراعية لاهتمامات الدول النامية فيما يتعلق بهذا الملف، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق القائمين مع الرئاسة المصرية الحالية لتسليم الرئاسة للصين خلال المؤتمر القادم المشار إليه.
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