النائب حسام المندوه: نجاح الوساطة المصرية لوقف العدوان على غزة يؤكد قوة مصر الخارجية

أشاد الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف العدوان على غزة والشعب الفلسطيني، وهو ما تكلل بالنجاح ودخل اتفاق وقف إطلاق النار فجر اليوم الجمعة حيز التنفيذ، مؤكدا أن ذلك يثبت قوة وثقل مصر الإقليمي والدولي، ودعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية العادلة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر أجرت مفاوضات مكثفة وضخمة على مدار الأيام الماضية لاحتواء التصعيد والاتفاق على هدنة ووقف إطلاق النار، ونجحت بسبب خبراتها الدبلوماسية والسياسية والأمنية الكبيرة وثقة كل الأطراف في المساعي المصرية.

وأكد حسام المندوه أن الجهود المصرية أثبتت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المواقف الصعبة، وأن الإرادة المصرية هي التي تتحقق في النهاية، مضيفا أن جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية ليست سياسية فقط ولكنها تمتد لكل المجالات، وخير دليل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وفتح المستشفيات وتقديم العلاج اللازم.

وأشار الدكتور حسام المندوه إلى أن المجتمع الدولي بات يعرف جيدا قوة مصر ومكانتها الكبيرة إقليميا ودوليا، والذي ظهر واضحا في كل وسائل الإعلام الدولية وتصريحات رؤساء جميع الدول، بتقدير الدور المصرى في الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن مصر سوف تظل تطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل جذري لمعاناة الشعب الفلسطيني في قضيته الإنسانية العادلة، والتي تكفل العيش بأمن وسلام وأن السلام العادل هو الحل.