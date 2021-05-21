الوفد المصري بغزة يبدأ مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار والفصائل الفلسطينية تثمن الجهود المصرية

ذكرت قناة اكسترا نيوز، أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل وفدين أمنيين مصريين، إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضافت أن الوفدين المصريين بقطاع غزة وإسرائيل يطالبان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى بأهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

وأشارت القناة، إلى أن الوفد المصرى بقطاع غزة، بدأ مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

وتابع: "الفصائل الفلسطينية تبدى شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار".