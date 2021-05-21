بدأ الوفد الأمني المصري مباحثاته بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار الذى تم الإعلان عنه أمس الخميس برعاية مصرية. وتوجه وفدان أمنيان مصريان إلى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال لقائها بالوفد الأمني المصرى أبدت الفصائل الفلسطينية، شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مؤكدة على التزامها بتنفيذ اتفاق القاهره لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. وثمن الفلسطينيون توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح منفذ رفح وعلاج المصابين الفلسطينيين بالبلاد وإدخال المساعدات الإنسانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفصائل الفلسطينية: شكرا لمصر وللرئيس السيسي على رعايته وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.