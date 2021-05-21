/631891/موسيماني-الخطيب-أسطورة-كروية-ونأمل-في-التاهل-لنصف-النهائي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني،المدير الفني للأهلي أن فريقه لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتأهل لنصف النهائي رغم قوة بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره صنداونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا وذلك بعدما فاز في مباراة الذهاب باستاد الأهلي وي السلام بثنائية نظيفة عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن

تصريحات موسيماني

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي لما قبل مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي عقد اليوم قبل المران: "لدينا إصرار وعزيمة للتأهل من هنا في بريتوريا". وأضاف: "هناك أفضلية بسيطة لنا بعد الفوز بهدفين في القاهرة، أعلم إمكانيات فريق صن داونز , لكن لا يوجد أعذار ولن نتقاعس في مباراة الغد ويجب أن نكون جاهزين، وسبق للأهلي مواجهة صنداونز من قبل، وحالة الطقس جيدة وملعب التدريب جيد لا يوجد أي أزمات، وقد تأقلمنا على الأجواء". وعن التصريحات الأخير للمدير الفني لصنداونز، أكد موسيماني: "لن أتحدث عن أي شيء يخص الفريق المضيف ، صنداونز فريق جيد، وأنا أعلم إمكاناته جيدا. سوف أركز مع فريقي، هناك 70 مليون نريد إسعادهم والجماهير تتوقع منا الكثير، لن أنظر إلى صنداونز أنا أنظر إلى فريقي، لديَّ مسئولية كبيرة، وعليك أن تفكر في دورك ومسؤوليتك". وأكمل موسيماني: "توليت مهمة تدريب الأهلي وكان هناك 8 نجوم إفريقية، وحققت معه النجمة التاسعة، وأحلم بالوصول معهم للنجمة العاشرة، وهي مسئولية كبيرة على عاتقنا وكل جماهير الأهلي تنتظر ذلك".

الخطيب أسطورة

و عن حديثه عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائلا "عندما تتواجد في مصر ستعرف قيمة كابتن محمود الخطيب، إنه أسطورة كرة القدم وحقق إنجازات وبطولات عديدة مع الأهلي كلاعب وكإداري وكرئيس ، وهناك نظام إدارة مختلف وعلاقة مختلفة، إنه يتفهمني جيدا لأنه ينتمي إلى عائلة كرة القدم، وهو يلبي كل احتياجات الفريق، ولا يتدخل أبدا في عملي وأنا أعلم مسؤولياتي. نتحدث معًا عن الفريق في كل الأوقات سواء في المكسب أو الخسارة".

وتابع: "أنا شخص يعشق العمل تحت التحدي والضغوطات ، كان لديَّ عقد طويل مع صنداونز، ولكن فضلت الذهاب للأهلي وكان لديَّ تحدٍّ للفوز بإفريقيا والدوري وكأس مصر، ولا بد من التأهل لكأس العالم للأندية والفوز بميدالية، لذلك اخترت تدريب الأهلي".

ويستضيف صن داونز الجنوب إفريقي النادي الاهلي غدا في تمام الساعة الثالثة عصرا على ستاد لوكاس موريبي