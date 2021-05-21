وزير الأوقاف : الدعوة الإلكترونية هدف استراتيجى لمواجهة الجماعات المتطرفة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأحمد راشد محافظ الجيزة، بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة، اليوم الجمعة، فى إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة.





وقدم وزير الأوقاف الشكر والتقدير لمحافظ الجيزة على اهتمامه بالدعوة وتعاونه البناء، مؤكدًا أن الوزارة تهتم ببناء المساجد، وترميمها، وتعميرها ، وذلك على عكس ما تروجه الجماعات المتطرفة من الأراجيف والفتن، من أن مصر تهدم بيوت الله "عز وجل"، ولكن ما نحن فيه من واقع يشهد بكذبهم، حيث تم إحلال وتجديد وبناء 1.315 مسجدًا فى 8 أشهر، إضافة إلى 98 مسجدًا تم ترميمها وصيانتها صيانة كاملة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا 1.413 مسجدًا، وهو ما شهد به القاصى والدانى، وأن هذا يعتبر إنجازًا غير مسبوق.

وأوضح أن لمصر دورًا بارزًا فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال موقفها من القضية الفلسطينية، وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أثلج الصدور بإعلانه عن تخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، مما دعا الكثيرين للإشادة بهذا القرار الرائع إضافة إلى جهود مصر فى وقف العدوان على غزة.



كما أشار إلى إطلاق برامج الدعوة الإلكترونية حتى تصل الأوقاف برسالتها إلى جموع الناس، مشددًا على ضرورة نشر التوعية وتوضيح الحقائق، مؤكدًا أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت فى فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، وقنوات اليوتيوب، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين" وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوى والتثقيف الإلكترونى، بلغت 17 صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد فى الفكر الدينى ، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

ومن أهم وسائل نشر الدعوة الإلكترونية نشير إلى :

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية :

https://www.facebook.com/AwkafOnline



الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف :

https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa



صفحة الإعجاز الربانى فى الكون :

https://www.facebook.com/e3jazk



الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية :

https://www.facebook.com/supreme.islamic.council.eg



هذا بالإضافة إلى قناة منبر التجديد :

https://www.youtube.com/channel/UCjfQ0SrBRVCYWFoutVRqHqQ



وقناة وزير الأوقاف على اليوتيوب :

https://www.youtube.com/channel/UC22J9pX1Z3kuxsErZ_WvBaA

من جانبه، ثمن محافظ الجيزة الدور الذى يقوم به وزير الأوقاف فى إيصال صحيح الدين، ونشر الخير بربوع مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تقوم بافتتاح المساجد بصورة أسبوعية، وهذا "فأل حسن" مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف صاحب همة عالية وجهد واضح فى مجال الدعوة وإعمار المساجد، وأن الهدف من ذلك هو إيصال الرسالة التى من أجلها قام هذا المشروع وهو خدمة أبناء مصر الغالية.