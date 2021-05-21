عاجل.. تنسيقية شباب الأحزاب تدعو لدعم جهود مصر لإنهاء معاناة الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وثمنت التنسيقية، فى بيان لها، اليوم الجمعة، الجهود المصرية الدؤوبة من أجل الوصول إلى اتفاق يحفظ دماء الأبرياء والمدنيين.

وتقدمت التنسيقية، بخالص الشكر للجهود المضنية للقيادة السياسية المصرية، التى تثبت مرةً أخرى دعمها المطلق للقضية الفلسطينية انحيازًا للحق والعدل، ودعت المجتمع الدولى لدعم الجهود المصرية المستمرة لإيجاد حل جذرى لمعاناة الشعب الفلسطينى فى قضيته الإنسانية العادلة، وبما يحفظ حقوق الإنسان الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة الصادرة فى هذا الشأن، والتى تكفل حق الجميع فى العيش المشترك بأمن وسلام.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بحل الدولتين، مع الإيقاف الفورى لسياسات التهجير أو فرض الأمر الواقع.