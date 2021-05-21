فيديو.. توقيع بروتوكولات ومتابعة أنشطة.. أبرز حصاد وزارة التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو منح الجمعيات الأهلية 580 مليون جنيه حتى إبريل 2021، وتنفيذ حملة "2 كفاية" حوالى 6 ملايين و136 ألف زيارة توعوية فى 10 محافظات منذ انطلاقها. كما استعرضت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، نتائج أعمال لجنة الحماية الاجتماعية لأعضاء النقابات الفنية والإجراءات المتخذة فى إطار التكليفات الرئاسية، ووجهت الوزيرة بتقديم أوجه الدعم للأشقاء فى فلسطين بتدخلات الهلال الأحمر ومركز الإغاثة بشمال سيناء والجمعيات الأهلية الشريكة. واجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعى، مع محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لمتابعة آليات تنفيذ برامج وخدمات الوزارة بالمحافظة، وعقدت الوزيرة اجتماعا عبر الفيديوكونفرانس مع صندوق النقد الدولى لعرض دراسة الإنفاق الاجتماعى. وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن ووزارات التعليم والشباب والإسكان لإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال بالمدارس ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

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