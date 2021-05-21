انطلاق حملة تطعيم العاملين بقطاع الطيران المدنى ضد كورونا

من المقرر البدء بتطعيم جميع أفراد الركب الطائر بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وجميع العاملين بالصفوف الأمامية فى خدمة العملاء فى مختلف مواقع العمل حرصًا على سلامتهم وسلامة الركاب على طائرات مصر للطيران، بالتوازى مع تطعيم الأطقم الطبية الذين يتعرضون يوميًا لأخطار الإصابة بالفيروس، حرصًا على سلامتهم و سلامة جميع المرضى والعملاء المترددين على مستشفى مصر للطيران من داخل وخارج قطاع الطيران المدنى.
جدير بالذكر أنه يتم مراعاة إتباع جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على الوحدة .
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