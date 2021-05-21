انطلاق حملة تطعيم العاملين بقطاع الطيران المدنى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، انطلاق حملة لتطعيم العاملين بقطاع الطيران المدنى وشركات مصر للطيران ضد فيروس كورونا المستجد، فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وفى ضوء التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة ووزارة الصحة والسكان فى مواجهة جائحة كورونا.





من المقرر البدء بتطعيم جميع أفراد الركب الطائر بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وجميع العاملين بالصفوف الأمامية فى خدمة العملاء فى مختلف مواقع العمل حرصًا على سلامتهم وسلامة الركاب على طائرات مصر للطيران، بالتوازى مع تطعيم الأطقم الطبية الذين يتعرضون يوميًا لأخطار الإصابة بالفيروس، حرصًا على سلامتهم و سلامة جميع المرضى والعملاء المترددين على مستشفى مصر للطيران من داخل وخارج قطاع الطيران المدنى.

جدير بالذكر أنه يتم مراعاة إتباع جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على الوحدة .