عاجل- فيديو: هدية الرئيس- تحرك القافلة الإنسانية الأكبر من نوعها إلى غزة

جدة - نرمين السيد - وتتضمن الأحزاب والقوى المشاركة، مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، وحماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث ووصلت إلى معبر رفح؛ لدعم الشعب الفلسطينى، وتحوى القافلة مستلزمات طبية وغذائية ومواد تموينية.

وحوت القافلة 80 شاحنة مساعدات، وتعد القافلة، هى الأكبر من نوعها على مستوى قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

يأتى ذلك فى أعقاب الدور المحورى الذى قامت بده الخارجية المصرية منذ اندلاع المواجهات بين الجانبين، وهو دور استقبله الشعبين المصرى والفلسطينى بالاحتفاء.

ويرافق القافلة التى وصلت إلى ميناء رفح، 30 نائبًا من مجلسى النواب والشيوخ من أعضاء أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، وحماة الوطن"، فضلًا عن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال النائب علاء عابد، إننا كنواب الشعب وبتوجيهات الرئيس السيسى، تم التنسيق لتجهيز قافلة مساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن القافلة تحتوى على شحنات مواد صحية وغذائية كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

من جهته، قال النائب محمود بدر، إن هذه القافلة تأتى فى إطار التناغم بين الموقفين الرسمى والشعبى فى مصر تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أننا عندما ندعم الشعب الفلسطينى فإننا ندعم أمننا القومى، فنحن ننظر إلى القضية الفلسطينية كأنها قضية أمن قومى مصرى.

كانت الأحزاب والقوى السياسية، قد أعلنوا حالة استنفار فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة، بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، لتجهيز كمية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية، تحملها 80 شاحنة؛ لتوجيهها للشعب الفلسطينى بقطاع غزة.