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وصلت إلى معبر رفح البرى قبل قليل قافلة مساعدات طبية وغذائية ضخمة مقدمة من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وعدد من الأحزاب الأخرى، وذلك دعما للاشقاء الفلسطينيين عقب العدوان الأخير على قطاع غزة.
ويرافق القافلة وفد من مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب واحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة الوطن، وذلك لنقل رسالة دعم وإسناد لابناء الشعب الفلسطينى فى ظل الأوضاع الصعبة.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب إن الاجراءات التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاشقاء في فلسطين تؤكد مدى حرص مصر واهتمامها بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضيتها المركزية، مشيرا الى ثناء الجانب الامريكي بالدور الذي تلعبه الدولة المصرية لارساء الامن والاستقرار فى المنطقة ووقف اطلاق النار في غزة.
وواصلت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، افتتاح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة ، ولإدخال المساعدات الى القطاع.
وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، أنه تم افتتاح المعبر من الجانب المصري استثنائيا (لليوم السادس على التوالي)، وذلك لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وادخال المساعدات الانسانية إلى القطاع، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.
وأشارت المصادر إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية، لافتة إلى أنه قد تم تشغيل المعبر يوم الأحد الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات الى القطاع، علاوة على عبور الحالات الانسانية من الجانبين، وأنه تم تشغيله اليوم فقط لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من القطاع وادخال المساعدات الى القطاع، حيث إنه من المعتاد تعطيل العمل بالمعبر أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شحنة مساعدات مصرية تصل معبر رفح تمهيدا لتسليمها للجانب الفلسطيني (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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