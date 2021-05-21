«مصر الكبيرة».. الأحزاب والقوى السياسية تطلق قافلة طبية وغذائية لقطاع غزة (فيديو)

أطلقت الأحزاب والقوى السياسية، اليوم الجمعة، قافلة محملة بجميع الاحتياجات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الدور الكبير الذى بذلته مصر منذ بداية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وسرعان ما تفاعلت الأحزاب المصرية والقوى السياسية مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار مبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وتوجه فجر اليوم، أكثر من 30 نائبا برلمانيا من مختلف الأحزاب السياسية، رافقوا القافلة لتسليمها بأنفسهم للشعب الفلسطيني، في صورة تجسد التكاتف المصرى بجميع مؤسساته لدعمهم ومساندتهم في هذه المحنة إلى أن ينعموا بالاستقرار دائم، وتثبت مصر مجددا ريادتها في المنطقة.

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه تم تجهيز قافلة تضم شحنات مواد صحية وغذائية كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، مؤكدا أن المبادرة لدعم قطاع غزة أشاد بها كل نواب البرلمان العربى.

وفى سياق متصل، أكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تكليلا للجهود التي قامت بها القيادة السياسية بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، سواء مبادرة وزارة الصحة لعلاج المصابين، واليوم القافلة الطبية للأشقاء في فلسطين.

وقال النائب محمود بدر: "نعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصرى، قضية مصرية بامتياز، وهذا الموقف يأتي في إطار التناغم بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي".

وأضاف النائب محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق القافلة الطبية والمساعدات الغذائية يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التواجد بجوار أشقائنا الفلسطينيين، وتزامنا مع خطوات الدولة على المستوى الدبلوماسي والسياسى، لتقديم هذه الهدية تضامنا مع هذه المحنة وتعبيرا عن مدى الالتزام بأهمية القضية.