مستقبل وطن يثمن جهود الرئيس السيسي في رعاية وإعلان الهدنة بين الفلسطينين والاسرائيليين

يثمن حزب "مستقبل وطن" جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في رعاية إعلان هدنة ووقف إطلاق النار بين الأشقاء الفلسطينيين والاسرائيليين. وأكد الحزب على فخره واعتزازه بما تقوم به القيادة المصرية لدعم القضية الفلسطينية ومختلف القضايا العربية. وأعلن المشاركة مع حزب حماة وطن وحزب الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في إطلاق قافلة دعم ومساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

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