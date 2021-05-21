نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات الموظفين في الدولة الخاصة بالشهر الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل في البحث عن موعد صرف مرتبات الموظفين في الدولة، حيث أن يجرى صرف الرواتب على عدة مجموعات لعدم تكدس المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا حيث أن سوف يتم الصرف للمجموعة الأولى ابتداء من يوم الأحد والاثنين الموافق 23 و 24 مايو الجاري 2021م والمجموعة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل الجاري، حيث أن يكون صرف المرتبات المجموعة الثالثة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26 و 27 مايو الجاري 2021م

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية أوضحت موعيد صرف مرتبات الموظفين الخاصة بشهر مايو الجاري 2021م من قبل الجهاز الإداري في الدولة، ولذلك تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة على خمسة أيام متصلة حتى لا يتكدس المواطنين أثناء الصرف حتى لا تفشي فيروس كورونا المستجد، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين من قبل وزارة المالية.

بالإضافة إلى ذلك أن وزارة المالية أوضحت على أن سوف يتم إتاحة مستحقات العاملين بجميع الوزارات والهيئات الحكومية بالدولة لصرف رواتبهم من خلال ماكينات الصرف الآلي أثناء المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية الهامة لجميع الموظفين، وهذا أعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري 2021م.

ومن المؤكد أن رئيس الحسابات والمديريات المالية داخل وزارة المالية، على أن سوف يتم وضع مرتبات الموظفين الخاصة بشهر مايو الجاري 2021م على حسب الهيئات والوزارات، على حسب عدد الأفراد العاملين، ولذلك تم التأكد على أن سوف يتم بدءاً الصرف يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري 2021م.

ولذلك قمنا من خلال موقع ثقفني بعرض موعد صرف مرتبات الموظفين الخاصة بشهر مايو الجاري 2021م في الدولة، حيث من المقرر أن تبدأ الوزارة في صرف مرتبات ابتداء من يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري، ولذلك تم الإعلان على أن سوف يتم الصرف على عدة مجموعات لعدم تكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية.