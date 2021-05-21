/631890/يوسف-الشاذلي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تدعيم-شبكات-الاتصالات-بالمسلة

تقدم النائب يوسف الشاذلي ،وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومت بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،موجها الى وزير الاتصالات عمرو طلعت، بشأن تدعيم شبكات الاتصالات مناطق المسله ،دله ، العبودى، عزبة جبيلى ، البحارى ، وخلف فيلا المحافظ .

شبكات الاتصالات فى الفيوم

وكان النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة سابق بشأن ضعف شبكات الاتصالات فى المناطق المذكوره، حيث تمت المعاينة من لجان شركات فودافون والمصرية، وبناء عليه فقد تم تركيب ابراج فى منطقة المرور بالفيوم،لافتا إلى تحديد المواقع بالفعل على أن يتم تركيب الابراج وترخيصها بمناطق قحافه والمسله ومنطقه البندر خلال الفترة القادمة .

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وتجدر الاشارة إلى انطلاق قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

البرلمان يصدق علي 6 تشريعات جديدة

تشهد الجلسة العامة للبرلمان رئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل التصديق النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مشروع قانونبإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.