/631895/مارسيليا-يجهز-20-مليون-يورو-للتعاقد-مع-مصطفى-محمد

دخل نادي مارسيليا الفرنسي السباق من أجل التعاقد مع مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد والمعار لنادي جالطة سراي التركي وذلك بعد تألق اللاعب في فترة إعارته مع النادي التركي .

وأشارت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن هناك اهتمام من قبل نادي مارسيليا بالتعاقد مع مهاجم نادي الزمالك الشاب مصطفى محمد وذلك نظرا للمستويات المتميزة الذي قدمها "الاناكوندا" خلال فترة إعارته لنادي جالطة سراي التركي حيث استطاع مصطفى تسجيل 6 أهداف مع الفريق لالتركي منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الماضية .

عرض ضخم للتعاقد مع مصطفى محمد

ووفقا للتقارير فإن أوليمبك مارسيليا يجهز عرض ضخم قيمته 20 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات مهاجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة,لتدعيم صفوف الفريق خاصة وأن اللاعب يقدم ممستويات مميزة مع نادي الزمالك في المواسم الماضية وخلال فترة إعارته للنادي التركي في شهر يناير الماضي.

يذكر أن نادي الزمالك قام بإعارة المهاجم مصطفى محمد لنادي جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع إمكانية تفعيل بند الشراء مقابل 4 مليون دولار , ولكن بعد دخول مارسيليا في السباق وعودة سانت ايتيان الفرنسي للمفاوضات مع نادي الزمالك مرة أخرى فلمن تكون الغلبة ومن سيحصل على خدمات مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة وأشار التقرير إلى أن مصطفى جينكيز رئيس مجلس إدارة نادي جالطة سراي بدأ بالفعل مفاوضاته مع مسؤولي التعاقد بالزمالك من أجل تفعيل بند الشراء لبخلص بمصطفى محمد وفقا لما تم الاتفاق عليه عند إعارة اللاعب .

من جانبه يخطط نادي سانت ايتيان الفرنسي لتقديم عرض جديد لنادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . واختتم التقرير موضحا أن نادي أوليمبك مارسيليا الفرنسي يجهز 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب .

يذكر أن عقد مصطفى محمد ممتد مع نادي الزمالك حتى نهاية موسم 2022 وهذا يعنى ضرورة تفاوض الأنديوة مع نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب