/631896/حوادث-الطرق-وفاة-4-من-أسرة-واحدة-في-قنا-ومصرع-طالبة-جامعية-في-القليوبية

حادثة تلو الأخرى تتسبب في حصد الأرواح والأصابات على الطرق السريعة، حيث وقعت عدد من الحوادث اليوم الجمعة.

ولقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "قنا_ سوهاج" ونقلهم إلي مستشفي قنا العام.

وفاة 4 وإصابة 2

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق قنا سوهاج.

وأسفر الحادث عن مصرع "رشا محمد"، و"محمد علي"، وشقيقيه "سيد" و"مها"، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب السيارة الملاكي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثث والمصابين لمستشفى قنا العام.

مصرع طالبة جامعية بالقليوبية

فيما لقيت طالبة جامعية مصرعها، أثناء عبورها الطريق الزراعى السريع بنها – شبرا الخيمة، بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث صدمتها سيارة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة، فأمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبى عليها.

نعي جامعة بنها

وبإجراء التحريات تبين من وفاة "ن.ا.ع" طالبة جامعية بكلية التربية جامعة بنها، أثناء عبورها الطريق السريع إثر اصطدام سيارة بها، وتم نقلها إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

فيما نعت جامعة بنها، في بيان لها، الطالبة المتوفاة، حيث إنها بالفرقة الرابعة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية، وأعربت الجامعة عن بالغ حزنها وتعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة، وأن يلهم أهلها وزملاءها ومحبيها الصبر والسلوان.