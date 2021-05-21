رانيا محمود ياسين توجه رسالة لبنات سمير غانم بعد وفاته

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حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على مساندة كلًا من دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، جراء وفاة والدهما الفنان الراحل سمير غانم، الذي أحزن الشعب المصري بأكمله على فراقه.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مساندة رانيا محمود ياسين لبنات الراحل سمير غانم، بعد دفنه إلى مثواه الأخير خلال الساعات الماضية.

رانيا محمود ياسين توجه رسالة لبنات سمير غانم

كتبت رانيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، قائلة: “حاسه بيكم اوي وعارفه انتم في ايه الله يقويكم ويربط علي قلوبكم ويرد لكم امكم بصحه وعافيه يارب ويرحم اونكل سمير ويسكنه فسيح جناته”.

ودعت رانيا، في منشورها للفنان سمير غانم، قائلة: “اللهم بدله دار خير من داره وأهل خيرا من أهله وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل ليلته الاولي اجمل لياليه وانظر له نظره الرضا فمن تنظر له لا يعذب ابدا وارحمه رحمه واسعه واسعده برحمتك وكرمك يا أرحم راحمين هذا الرجل اسعدنا كثيرا فاسعده يا أكرم الأكرمين”.

وفاة سمير غانم وجنازته

توفي الفنان سمير غانم، بعد صراع اسبوعين مع فيروس كورونا، الذي تركت أثرها في جسده، لتحدث خللًا في وظائف الجسم منها الكلى، ليتوفى على أثرها.

تواجد العديد من الفنانين في المقابر الذين حرصوا على وداع الراحل سمير غانم لاخر لحظة، وكان من بينهم أشرف زكي وزوجته الفنانة روچينا، محمد حماقي، عمرو يوسف، محمد وكريم محمود عبد العزيز، يسرا، ميرفت امين، ماجد المصري، شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، هاني رمزي، نهال عنبر، بيومي فؤاد، أشرف عبد الباقي و بوسي شلبي.