/631899/تميمة-حظ-الأهلي-معلقا-على-كأس-السوبر-الإفريقي

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورت عن معلق مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي والتي من المفترض إقامتها نهاية الشهر الحالي في قطر . ويبلقي النادي الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي في نهئي كأس السوبر الإفريقي يوم 28 من مايو الجاري على ملعب جاسم الحمد في العاصمة القطرية الدوحة وبحضور جماهيري قليل تطبيقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ويدخل النادي الأهلي المباراة باعتباره بطلًا لدوري الأبطال بعد فوزه في نهائي القرن على غريمه التقليدي نادي الزمالك في مواجهة النهائي بهدفين مقابل هدف، كما يدخل نهضة بركان باعتباره بطلًا للكونفدرالية الإفريقية وذلك بعد فوزه على نادي بيراميدز في المباراة النهائية بهدف دون رد.

معلق مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي

وسيقوم بالتعليق على مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي ، المعلق الكروي الجزائري حفيظ دراجي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان

وسيتم إذاعة المباراة بين كلا من الأهلي ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي عبر قناة bein sports 1 premium.

ويحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي غدا في تمام الساعة الثالثة عصرا على ستاد لوكاس موريبي ببريتوريا ضمن مباريات جولة الإياب للدور ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا, وكانت مباراة الذهاب في القاهرة انتهت بنتيجة هدفين مقابل لا شئ أحرزهما كلا من طاهر محمد طاهر في الشوط الأل وصلاح محسن في الدقائق الأخيرة .

ويسافر النادي الأهلي قطر على متن طائرة خاصة غدا بقائمة مكونة من 27 لاعب

قائمة الأهلي

وجائت قائمة النادي الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.