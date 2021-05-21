/631900/مش-هيضحك-عليك-أبلكيشن-جديد-هيعرفك-البطيخة-حمرا-ولا-قرعة

مع دخول فصل الصيف، وبدء نزول فاكهة البطيخ في الأسواق، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تطبيقات لكشف ما اذا كانت البطيخة، حمرا ام بيضا، وأبرز هذه التطبيقات، تطبيق "بطيختي"، الذي يكشف ما إذا كانت البطيخة حمرا، خاصة وأن عدد كبير اشتكي من عدم قدرته علي التفريق في أنواع البطيخ.

فالبطيخ هو أحد أنواع الفاكهة الصيفية المحببة لدى كثير من الناس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة فيتجه الكثيرون لشرائه، نظرًا لفوائده وإحساس الترطيب الذي يشعر الجسم به، فهو يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ج، والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف والبروتين وكمية كبيرة من البوتاسيوم.

ومن هذه التطبيقات التي ظهرت على "Google store" تطبيق "بطيختي"، وكُتب كوصف له "كم مرة ذهبت إلى المتجر لشراء بطيخة جميلة لتروي عطشك في الصيف ولكن دائمًا تفاجأ أن البطيخة غير ناضجة؟ كم مره خسرت فلوسك في شراء بطيخة قرعة؟ الآن يمكنك فحص البطيخة الناضجة الحلوة بدون فتحها وفقط من خلال هاتفك، فتطبيق بطيختي هو تطبيق للكشف عن صحة أي بطيخة من خلال تسجيل وتحليل الموجات الصوتية لصوت البطيخة بالإضافة إلى نصائح لاختيار أفضل بطيخة".

ويستخدم التطبيق بوضع الهاتف على ثمرة البطيخ المراد الكشف عنها، ثم النقر عليها مرتين، حتى تظهر النتيجة عما إذا كانت البطيخة "حمراء أو قرعة"، وخلال العامين الماضيين ظهرت تطبيقات أخرى على "Google store" لتكشف عن مدى جودة البطيخ.