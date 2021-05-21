/631901/رئيس-وزراء-اسرائيل-يشكر-الرئيس-السيسي-لدوره-في-استعادة-الهدوء-بغزة

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دوره المهم في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة، خاصة اتجاه مايحدث في فلسطين، بعد الأحداث الدامية التي راح فيها مئات الشهداء، خلال الأيام الماضية، وهو الامر الذي لقي تعاطف دولي اتجاه غزة واستنكار لما يقوم به الكيان الصهيوني.

ونشر نتنياهو، على موقع تويتر تغريدة قال فيها: "شكرا لكم يا فخامة الرئيس السيسي، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدمًا".

وكانت انطلقت قافلة حزب مستقبل وطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى غزة، بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، حيث تضم مساعدات للأشقاء بفلسطين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

القافلة بجميع شاحناتها تزينت بصوره الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما دون عليها عبارة "هدية الرئيس للشعب الفلسطيني"، وسط مشاركة كبيرة من نواب البرلمان بقيادة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد.

القافلة ضمت أيضا من نواب البرلمان كل من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الوهاب خليل والنائب محمد بدر والنائب محمد عزمي وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.